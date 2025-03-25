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خارج الحدود

بإجراء انتخابات، جانتس يدعو لمقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون

جانتس،فيتو
جانتس،فيتو

حث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، على مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون.

جانتس يدعو لانتخابات مبكرة


وخلال مؤتمر عقد في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل، دعا جانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جانتس حث الإسرائيليين خلال المؤتمر على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".

وقال: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات، ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".

 

وسبق أن حذر جانتس من كارثة قادمة في إسرائيل بسبب الانقسام السياسي، بعد محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا.

وأشار إلى أنه "في حين أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، فإن أمن إسرائيل معرض للخطر بسبب الانقسام الداخلي".

 

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو بيني جانتس جهاز الأمن الداخلي الشاباك

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