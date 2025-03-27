الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

المتحدث باسم جيش الاحتلال المنتهية ولايته: نحن بحاجة للمزيد من المقاتلين الآن

دانيال هاجاري، متحدث
دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي المنتهية ولايته دانيال هاجاري: “تم اختطاف المختطفين تحت أنظارنا، ومن واجبنا أن نعيدهم”.

هاجاري: من الضروري إبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي  بعيدا عن أي نزاع

وأضاف هاجاري: من الضروري إبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن أي نزاع أو جدل.

وتابع: الجيش في حالة جدل يشكل خطرا حقيقيا على الثقة فيه ونحن بحاجة إلى المزيد من المقاتلين الآن، وليس في السنوات القادمة".

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وفي السياق ذاته، قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو: إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية "فتحت أبواب الجحيم" على الأسرى لدى حركة "حماس" بقرارها استئناف الحرب على غزة.

أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة

وأضاف باردو خلال كلمته في مؤتمر "مئير داجان" بالكلية الأكاديمية في نتانيا: "ربما تكون أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة، لكنها بالتأكيد فتحت على الرهائن الـ59، وليس لهم من مخلص".

وفي إشارة إلى التأثير السلبي للحكومة الحالية على موازين الديمقراطية وفصل السلطات، قال باردو: "حكومة الخلاف هذه... إن الاحتجاجات فقط هي التي يمكن أن تعيد الديمقراطية الليبرالية".

خطة الحكومة لإصلاح القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية

وحذر من أن "التهديد الذي تشكله خطة الحكومة لإصلاح القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية والمشروع الصهيوني يفوق بكثير التهديدات العسكرية المشتركة لإيران وحزب الله وحماس والحوثيين مجتمعين".

من جانبه، قال رئيس سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس لجنة دمج المتدينين في الجيش إليعازر شكيدي في المؤتمر ذاته: إن عملية تجنيد المتدينين ستشهد تحولا جذريا لا رجعة فيه بحلول عام 2030.

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جيش الاحتلال المتحدث العسكري الإسرائيلي غزة حماس

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