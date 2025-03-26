الجيش اللبناني يعلن إغلاق طريقين شقهما جيش الاحتلال في منطقة اللبونة

أعلن الجيش اللبناني مساء يوم الأربعاء، أن قوات إسرائيلية توغلت في منطقة اللبونة صور وأقدمت على شق طريقَين.

وأفادت بأن ذلك يندرج في سياق الخروقات الإسرائيلية المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه وعلى أثر ذلك توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل وأغلقت الطريقين بسواتر ترابية.

وأضافت أن وحدة أخرى من الجيش قامت بإزالة شريط شائك كان الجيش الإسرائيلي قد وضعه سابقا في بلدة عيترون – بنت جبيل.

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