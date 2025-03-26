سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

أفادت شبكة abc news بأنه تم سحب أكثر من 10,000 علبة من مشروب كوكاكولا طوعا بسبب احتمال تلوثها بالبلاستيك.

وبدأت شركة "ريس كوكاكولا بوتلينج"، المصنعة لمشروب "كوكاكولا"، عملية السحب في 6 مارس، وتم تصنيفها رسميا على أنها استدعاء من الفئة الثانية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في 24 مارس، وفقا لتقرير صادر عن الإدارة.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يشير تصنيف الفئة الثانية إلى أن استخدام المنتج المستدعى قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، أو أن احتمال حدوث "عواقب صحية خطيرة يعد ضئيلا".

بشكل إجمالي، يتأثر 864 عبوة تحتوي على 12 علبة من مشروب كوكاكولا الأصلي بهذا السحب.

وعند التواصل مع "كوكاكولا" للتعليق، أحالت الشركة شبكة "ABC News" إلى شركة "ريس كوكاكولا بوتلينغ".

وفي بيان، أكد متحدث باسم الشركة المصنعة للمشروبات عملية السحب الطوعي.

وقال: "يتم سحب هذه العبوات لأنها لم تستوفِ معايير الجودة العالية لدينا"، مضيفا: "نتخذ هذا الإجراء الطوعي لأن تقديم منتجات عالية الجودة للأشخاص الذين يشربون مشروباتنا هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

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