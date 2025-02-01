رفع أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك وهذا موعد التطبيق

رفع أسعار كوكاكولا وشويبس وسبرايت وفانتا بلاستيك، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن تغيير شركة كوكاكولا مصر لأسعار بعض العبوات.

كوكاكولا تغير أسعار منتجاتها البلاستيك وزن 300 و250 مل

وأشار «المنوفي» إلى أن كوكاكولا أرسلت قائمة للتجار والموردين والموزعين بأسعار منتجاتها وتشمل العبوات البلاستيك وزن 300 مل و250 مل.

رفع أسعار كوكاكولا

تطبيق التغيير في أسعار كوكاكولا بداية من الثلاثاء المقبل

وأوضح أن كوكاكولا قررت تغيير أسعار منتجاتها من العبوات البلاستيك، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025.

بزيادة 1.25 جنيه، ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

وبمقارنة أسعار كوكاكولا بلاستيك وشويبس وفانتا وسبرايت الجديدة بأسعارها السابقة، يتضح أن الشركة رفعت سعر الزجاجة نحو 1.25 جنيه للمستهلك.

أسعار كوكاكولا بلاستيك والمنتجات الأخرى بعد التطبيق

وعن أسعار كوكاكولا بلاستيك والمنتجات الأخرى بعد تطبيق تغيير الأسعار؛ وفقًا للقائمة التي حصلت «فيتو» على نسخة منها؛ فجاءت كالآتي:

رفع أسعار كوكاكولا

أسعار كوكاكولا بلاستيك وزن 300 مل بعد التطبيق

بلغ سعر كوكاكولا بلاستيك عبوة وزن 300 مل عدد 12 زجاجة نحو 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

أسعار فانتا بلاستيك وزن 300 مل بعد التطبيق

بلغ سعر فانتا بلاستيك عبوة وزن 300 مل عدد 12 زجاجة نحو 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

أسعار سبرايت بلاستيك وزن 300 مل بعد التطبيق

بلغ سعر سبرايت بلاستيك عبوة وزن 300 مل عدد 12 زجاجة نحو 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

أسعار شويبس بلاستيك وزن 250 مل بعد التطبيق

بلغ سعر شويبس بلاستيك عبوة وزن 250 مل عدد 12 زجاجة نحو 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

أسعار كوكاولا وشويبس وفانتا وسبرايت في فبراير 2025

بزيادة جنيهين، تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات كوكاكولا بالأسواق

يشار إلى أنi في يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، طبقت الشركة الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا ومنتجاتها في الأسواق، وفقًا لـ شعبة المواد الغذائية، وأنه بمقارنة سعر كوكاكولا ومنتجاتها الجديدة بالسعر القديم، يتضح أن الشركة رفعت أسعار كوكاكولا وشويبس ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

سعر شويبس جولد بعد الزيادة في يوليو، فيتو

أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تطبيق الزيادة في يوليو الماضي

وتستعرض «فيتو» أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تعديل سعرها، وفقًا للقائمة الجديدة، التي جاءت كالأتي:

سجل سعر زجاجة كور بلاستيك وزن 300 مل نحو 9.75 جنيه للمستهلك، و111 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 12 زجاجة. سجل سعر شويبس جولد كانز وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و320 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة. سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و320 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة. سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و80 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 علب.

ارتفاع أسعار كوكاكولا في الاسواق، فيتو

سعر شويبس جولد وكور كانز الجديدة

سجل سعر شويبس جولد كانز وزن 300 / 330 مل نحو 13.33 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.

سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 300 / 330 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك و340 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.

سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 300 / 330 مل نحو 14.5جنيه للمستهلك و85 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 علب.

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