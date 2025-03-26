الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

إحدى الضحايا، فيتو
إحدى الضحايا، فيتو

الجزائر، فجعت قصة وفاة ثلاثة إخوة حرقًا، الجزائريين، حيث غادر والداهم لشراء ملابس العيد، ولدى عودتهما صدما بالحادثة، فألبسا أبناءهما الثياب الجديدة في المستشفى.

وقعت الحادثة الأليمة في مدينة عين الإبل بولاية الجلفة (309 كيلومترات جنوب العاصمة الجزائر)، حيث لقي ثلاثة أطفال حتفهم إثر اندلاع حريق مهول في شقة عائلتهم، حيث إن الأب مصطفى قيوة، وزوجته كانا قد خرجا لاقتناء ملابس العيد لأطفالهما الثلاثة، شيماء، ونزيم، ومحمد، أكبرهم في سن 18، قبل أن يعودا ليجدا منزل العائلة قد التهمته ألسنة النيران، وأودت بحياة أطفالهما نتيجة التسمم بالدخان الكثيف المنبعث من الحريق.

 

ومما زاد من ألم الفاجعة، ما قامت به الوالدة بعد نقل الأطفال المتوفين إلى المستشفى، إذ قامت بإلباسهم الثياب الجديدة التي اشترياها بمناسبة عيد الفطر.

وأثرت الحادثة في سكان المنطقة الذين رثوا الأطفال وقاسموا الوالدين حزنهما، كما شهدت الجنازة حضورا كبيرا من الولاية ومن خارجها ممن تعاطفوا مع قصة عائلة قيوة التي أحزنت الكبير والصغير، وتسببت أيضا في صدمة للجزائريين بعدما انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

".. قصة مبكية خاصة أننا على مشارف الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أكيد الوالدان يشعران بتأنيب الضمير ولن ينسيا أبناءهما ما حييا"، هكذا قال أحد المعلقين.

 وأضاف آخر: "فاجعة فقدان الابن الواحد كبيرة، فما بالك بثلاثة أطفال في يوم واحد؟!".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الفطر مصطفى قيوة ملابس العيد مدينة عين الإبل بولاية الجلفة العاصمة الجزائر

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، منتخب الجزائر يسحق موزمبيق بخماسية وينفرد بالصدارة (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

الجزائر تحذر باريس من خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المرتقبة

ضربت مدير أعمالها وصورته لإذلاله، تفاصيل ضبط المؤثرة وملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

الأكثر قراءة

السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

3 فوائد لمشي الصائمين في رمضان وهذا أفضل توقيت لممارسته

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يواصل رحلة الصعود وانخفاض ورق العنب 40 جنيها

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يتراجع 3 جنيهات وارتفاع المكرونة والمرجان

مصرع وإصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل بالطريق الإقليمي بالمنوفية

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

نقابة الأطباء: خفض قيمة الغرامة المالية في الأخطاء الطبية إلى 10 آلاف جنيه

منوعات

المزيد

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

الإسبريسو أخطرها وأفضلها المقطرة، طريقة تحضيرك لقهوتك تؤثر في صحة قلبك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية