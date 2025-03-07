الجزائر تحذر باريس من خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المرتقبة

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان مساء اليوم، أن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، استقبل في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي، بهدف "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية".

الجزائر تحذر فرنسا من خطورات المناورات المشتركة مع المغرب

ولفت بيان الخارجية الجزائرية، إلى أن "الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر"، مضيفا أن "تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة" التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و"يرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة".

فرنسا تسلم منشأتين عسكريتين إلى السنغال

من جهة أخري قالت سفارة فرنسا فى السنغال، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن باريس قامت بتسليم منشأتين عسكريتين إلى السنغال، في أول خطوة رسمية لإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

جاء قرار تسليم فرنسا منشأتين عسكريتين إلى السنغال، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين الشهر الماضي، تهدف إلى تنظيم إعادة القواعد العسكرية، وسحب 350 جنديًا فرنسيًا بحلول نهاية عام 2025، وفق وكالة "رويترز".

وجاء الانسحاب الفرنسي بعد طرد دول مجاورة للسنغال، مثل: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، القوات الفرنسية من أراضيها، واتجهت إلى روسيا طلبًا للمساعدة في مواجهة التمرد الإرهابي على أراضيها.

فرنسا بدأت تنفيذ انسحابها العسكري من تشاد ديسمبر الماضى

و بدأت فرنسا فى تنفيذ انسحابها العسكري من تشاد ديسمبر الماضي، بعد أن أنهت الحكومة التشادية، الحليف الرئيس للغرب في الحرب ضد الإرهابيين، اتفاق التعاون الدفاعي مع باريس بشكل مفاجئ.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "طبقًا لقرار اللجنة المشتركة... سلّم الجانب الفرنسي المنشآت ومقر الإقامة في حيي ماريشال، وسانت إكزوبيري في العاصمة دكار إلى الجانب السنغالي".

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