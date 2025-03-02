حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

حقق المسلمون في أفريقيا، وبالتحديد في الجزائر انتصارا كبيرا يوم 2 رمضان، من عام 82 هجريا، على كاهنة من البربر كانت تدعى "ديهيا".

بصعوبة، وبعد صبر نحو 5 سنوات، تمكن المسلمون بقيادة حسان بن النعمان من إلحاق الهزيمة بالكاهنة البربرية ديهيا وقتلها في إقليم الأوراس، بعد أن انضم 12 ألفا من جنودها إلى جيش المسلمين واعتنقوا الدين الجديد.

القائد حسان بن النعمان

القائد المنتصر هو حسّان بن النعمان بن عديّ بن بكر بن مغيث بن عمرو بن مزيقيا بن عامر بن الأزد، كان يلقَّب بالشيخ الأمين قائد الفتوحات في أفريقيا.

القائد حسان وُلد في الشام، وأسلم أثناء الفتح الإسلامي للشام مع أهله، حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأتقن العلوم الفقهية، وروى عن عمر بن الخطاب، وكانت وفاته سنة 86 هـ.

وكان حسان هو أول من دخل أفريقية من الشام في عهد بني أمية، وولاه معاوية أفريقية، وولاه عبد الملك بن مروان مصر.

التدخل العسكري في "الجزائر"

أصدر عبد الملك بن مروان تكايفا رسميا له بالتدخل عسكريا في أفريقية "الجزائر" بعد حدوث الاضطرابات فيها، وقال له: "ما أعلم أحدًا أكفأ بأفريقيا من حسان بن النعمان الغساني".

وجبال الأوراس، هي مهد الثورة الجزائرية، حاضنة "الشاوية الأمازيغ" في البلاد. واحدة من أكبر سلاسل الجبال شمال أفريقيا. وهي جبال عالية القمم تقع شمال كل من ولايات: باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة شمال شرق الجزائر وأعلى قمة بها هي جبل شيليا الذي يقع في ولاية خنشلة (بلدية بوحمامة) بارتفاع يقدر بـ 2328 م.

وقاد جيشا ضخما، تكون من 40 ألف رجل، ولم يدخل أفريقية جيش قط مثله، وفتح قرطاجنة وقضى على الملكة الكاهنة زعيمة الأمازيغ في معركة "بئر الكاهنة"، بعد أن انتصرت عليه في "باغاية"، وكادت أن تقضي عليه لولا سرعة بديهته، وتصرفه السريع بسحب الجيش بأقل الخسائر، ثم عاد إليها بعد سنوات قضاها في برقة فلاقى الترحاب من الأمازيغ، وقاتل كثيرون منهم معه كرها لتسلط الكاهنة عليهم، وطاردها حتى تواجها في معركة حاسمة بمكان في جبال الأوراس سُمِّي حاليا بـ"بئر الكاهنة"، حيث هزمها وقضى عليها سنة 82هـ/712م.

تأسيس مدينة تونس

شيَّد حسان مدينة تونس لتكون قاعدة للمسلمين في المغرب الأوسط، وفرَّت من أمامه جيوش الروم وحلفائهم واتجهوا إلى صقلية والأندلس.

عملة ضربها حسان في طرابلس، فيتو

وأقام في القيروان، واتخذها مقرا للحكم، فجدد بناء مسجدها، ودوَّن الدواوين وولَّى الولاة، ثم عزله عبد العزيز بن مروان فعاد إلى الشام، وأقسم، بأغلظ الأيمان، ألا يتولى أي منصب لبني أمية أبدًا بعد أن حاول الوليد بن عبد الملك أن يرده ويعينه مرة أخرى.

كما أمر ببناء جامع الزيتونة بتونس، وأعاد الأمن والأمان إلى بلاد المغرب.

الملكة الأمازيغية ديهيا

وتروي التفاصيل، أن ديهيا المشهورة بلقب كاهنة البربر، كانت قائدة بربرية، وخلفت الملك “كسيلة” في حكم البربر، وحكمت شمال أفريقيا، لمدة 35 سنة.

وكانت امرأة قد جَمعت بين الجمال الأمازيغي والدهاء، ما أهلها لأن تتبوأ مكانة عالية في تاريخ منطقة ومجتمع شمال إفريقيا.

الملكة الأمازيغية ديهيا والمشهورة بلقب الكاهنة، والتي قال عنها المؤرخ ابن خلدون: “ديهيا فارسة الأمازيغ التي لم يأت بمثلها زمان، كانت تركب حصانا، وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس تحمل السلاح لتدافع عن أرض أجدادها”.

وأرجع عدد من المؤرخين سبب تسميتها بالكاهنة أو الساحرة، إلى كونها “تتكهن بمجموعة من الأمور مستعينة بالجن والشياطين".

قادت ديهيا عدة حملات ومعارك ضد الرومان والعرب والبيزنطيين لاستعادة السيطرة على مملكتها أواخر القرن السادس ميلادي.. واشتهر اسمها عند المسلمين وأصبحت نموذجا للمرأة الشجاعة، وصاروا يحترمونها وأصبحت رمزا من رموز الذكاء والتضحية الوطنية.

وورد ذكرها عند الكثير من المؤرخين المسلمين، تمكنت من استعادة معظم أراضي مملكتها بما فيها مدينة خنشلة بعد أن هزمت الرومان هزيمة شنيعة.

تكتل القبائل البربرية

ونجحت تلك الملكة في توحيد أهم القبائل البربرية حولها خلال زحف جيوش المسلمين.

ثم دارت المواجهة في وادي مسكيانة، واستطاعت ديهيا أن تهزم جيش القائد حسان بن النعمان عام 693م، وطاردتهم إلى أن أخرجتهم من تونس الحالية وطرابلس إلى منطقة تسمى اليوم بـ"قصور حسان" في سرت.

وانتهت الحرب بتراجع حسان إلى برقة، فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك.

ولكنها ما إن سمعت بتقدم جيش حسان حتى بادرت بتحرير مدينة خنشلة من الاحتلال الروماني، وطردت منها الروم ثم هدمت حصونها لكي لا يحتمي بها جيش حسان.

ملكت الكاهنة المغرب كله خمس سنوات، وكانت حاكمة على البربر لمدة 35 سنة، قامت خلالها بعمل في غاية الغباء والحماقة؛ إذ أمرت رجالها بتخريب المزارع والمراعي والبساتين، بدعوى أن هدف المسلمين من غزو بلادهم كان من أجل هذه الثروات.

تخريب أفريقية

ووجَّهت جنودها إلى كّل ناحية؛ يقطعونَ الشجرَ، ويهدمونَ الحُصونَ، حتى أن المؤرخين يقولون إن أفريقية كانت ظِلًا واحدًا من طرابلس إلى طنجة، وقُرىً متَّصلةً، ومدائن منتطمةً، حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات، ولا أكبر مدائن وحصونا من إقليم أفريقية والمغرب، مسيرة حوالي 2000 ميل.

تمثال لملكة الأمازيغ، فيتو

هذا التصرف الأحمق جاء لصالح المسلمين؛ حيث خرجت الكثير من قبائل البربر عن طاعتها، واتصلوا بالمسلمين وطلبوا منهم المساعدة على التخلص من حكم الكاهنة.

وخرج يومئذ من الأمازيغ أعداد كبيرة، مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة، فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر البحرية.

وبعد 5 سنوات من تراجع حسان أمام ديهيا، كتب إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بالواقعة يشرح من خلالها عن أسباب تراجعه الفعلية أمام أهل الأوراس، قائلا: "إن أمم بلاد المغرب ليس لها غاية، ولا يقف أحد منها على نهاية، كلما بادت أمة خلفتها أمم، وهم من الجهل والكثرة كسائمة النعم".

أسر خالد بن يزيد بن معاوية

وكانت الكاهنة، لما أسرت 80 رجلا من أصحاب حسان، أحسنت اليهم، وأرسلت بهم إلى حسان، لكنها احتفظت بـ"خالد بن يزيد بن معاوية".. حتى صارحته يوماا: "ما رأيت في الرجال أجمل منك، ولا أشجع"، وأرادت أن يكون بمثابة ابن لها، وأخا لابنيها.. وكان لها ولدان أحدهما بربري، والآخر يوناني.

المعركة الأخيرة

ورغم تراجع حسان، فقد توافد عليه فرسان العرب ورجالها من قبل الحاكم الأموي عبد الملك بن مروان.

فكتب حسان كتابا إلى خالد بن يزيد يسأله عن أحوالهم، فرد خالد بن يزيد الكتاب، وكتب في ظهره: "إن البربر متفرقون، لا نظام لهم ولا رأي عندهم، فاطوِ المراحل، وجِدّ في السير".

وقد شجع رد خالد، حسان بن النعمان، فتوجه بجنوده إلى جبل أوراس حيث كانت الكاهنة.

ونشبت معركة أخرى بين الكاهنة ديهيا وحسان بن النعمان في منطقة طبرقة، بالقرب من جبال الأوراس فانهزمت فيها الكاهنة ديهيا، وقُتِلت.

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