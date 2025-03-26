الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا (صور)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني التي تجمع ‏الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

بدأ المران بفقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس مرانًا قويًّا.‏

أشرف الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل إجراء تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، وبمشاركة عناصر ‏من فريق الشباب لتعويض تواجد الدوليين في معسكرات المنتخبات الوطنية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين، الثلاثاء المقبل الموافق يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شاشة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد إف سي وديًّا غدا الأربعاء وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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