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رياضة

الأهلي يحتفي باقتراب موعد بطولة كأس العالم للأندية

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

احتفي الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بموعد اقتراب بطولة كاس العالم للأندية المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب الأهلي برومو ترويجي للبطولة يحتوي علي عدد من النجوم والفرق المشاركة في البطولة وعلق عليه " 100 علي انطلاق كأس العالم للأندية. 

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جوائز الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيوزع 930 مليون يورو على الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل.

كأس العالم للأندية 

ويشارك في مونديال الأندية 2025  32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم من بينهم النادي الأهلي بطل إفريقيا، وتقام المباريات في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

 هذا الحدث الكبير يجمع أفضل الفرق في العالم لتحديد بطل العالم للأندية، حيث سيتم توزيع المقاعد على مختلف القارات، مع حصول أوروبا على أكبر عدد من المقاعد، البالغ 12 مقعدًا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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