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رياضة

تدريبات أشغال شاقة، 12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بأبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات التي من المنتظر أن ‏يخوضها خلال الفترة المقبلة.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال ‏إفريقيا.‏

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

 

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

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الأهلي كولر مارسيل كولر الهلال السودانى دوري أبطال أفريقيا

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