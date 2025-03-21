الجمعة 21 مارس 2025
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مصرع طفل دهسته سيارة نقل بقرية كوم الرمل البحري ببني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طفل  7 سنوات، مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل اثناء لهوه بالقرب من منزل أسرته بقرية كوم الرمل البحري بمركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بقرية كوم الرمل البحري بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه وفاة الطفل محمد حمادة أحمد عبد الغفار، 7 سنوات وجرى نقله إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

الطفل «محمد حمادة أحمد عبد الغفار» 7 سنوات
الطفل «محمد حمادة أحمد عبد الغفار» 7 سنوات

مصرع طفل بحادث بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل «محمد حمادة أحمد عبد الغفار» 7 سنوات، دهسته سيارة نقل أثناء لهوه بالقرب من منزل أسرته بالقرية، وجرى نقله إلى مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

 

وتم إيداع الطفل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وقوات الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة ببني سويف، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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