فيتو تكشف في عددها الجديد: أسرار جديدة بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

تكشف فيتو في عددها الجديد كواليس وأسرار أبرز الملفات الساخنة على الساحة، إلى جانب تحقيقات حصرية وحوارات خاصة تكشف خفايا الأحداث الجارية.

كما تقرأون في العدد:

🔹 أسرار جديدة فى خطة مصر لإعادة إعمار غزة

🔹 قطع معاش أرامل الضمان الاجتماعى منذ ٤ أشهر.. ومنحة رمضان متوقفة

🔹 أبو ريدة يطالب التوأم بالعفو عن المغضوب عليهم

🔹 عصام كامل يكتب:عندما ينزعج الرئيس

🔹 أمين مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي: الأزهر حائط الصد الأول لحماية المجتمع من التطرف والأفكار الهدامة.. نتبنى خطابًا دعويًا مستنيرًا..ولا ننشغل بحملات الهجوم علينا

🔹 آسر ياسين: “قلبى ومفتاحه” ينتمى إلى زمن الفن الجميل

🔹 حمادة هلال: أولادى يخافون منى بسبب “المداح”

🔹 أحمد أمين: “النُّص” مسلسل من وحى التاريخ

🔹 خير من ألف شهر.. لماذا اختص الله ليلة القدر بهذا الفضل العظيم؟

🔹 4 أفلام تتنافس على العيدية

🔹 من أم كلثوم إلى صفاء أبو السعود.. حكايات أغاني العيد

كل هذا وأكثر تجدونه في فيتو.. ترقبوا التفاصيل الكاملة

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