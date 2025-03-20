مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الجثث والمصابين.

مصرع 4 واصابة 11 بالحادث

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: عزة مصطفى جمعة (55 عامًا)، وسيد صابر صابر (68 عامًا)، وجثتين لشخصين مجهولي الهوية، وتم إيداعهم في مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أُصيب بالحادث 11 شخصًا، هم: محمد مصطفى محمد (35 عامًا) باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود عزت محمد (32 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وريناد عادل إبراهيم (23 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف ممدوح علي (31 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن، وإسلام فؤاد عبد الله (25 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، مينا رزق غبريال (34 عامًا) باشتباه كسر بالضلوع، وإيمان عثمان محمد (44 عامًا) باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود أمل محمود (32 عامًا) بسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية في غيبوبة تامة.

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير عام المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما رفض شخصان النقل إلى المستشفى وهما: هيثم علي محمد، وإبراهيم محمود شاهين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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