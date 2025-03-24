الإثنين 24 مارس 2025
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أخبار الحوادث اليوم: حادث تصادم بطريق أسوان الزراعى.. حريق يلتهم محتويات 3 طوابق في عابدين.. مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسوان الزراعى

 لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق “ القاهرة - أسوان ” الزراعى.

 

حريق يلتهم محتويات 3 طوابق فى عابدين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة عابدين، والتهمت النيران محتويات 3 طوابق.

 

مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من أبريل 2025 لتوفير السلع بتخفيضات 40%

قررت وزارة الداخلية ، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر اعتبارًا من الأول من أبريل 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %.

 

القبض على صاحب شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

القبض على سمسار عقارات غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على سمسار عقارات غسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 

بعد اعتداء ٢٠ شخصا عليها، قرار جديد من النيابة بشأن فتاة ترسا

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات استمرت 4 ساعات مع طالبة من منطقة ترسا، بعد أن تعرضت للاعتداء من قبل 20 شخصا اقتحموا منزلها، وقررت النيابة صرف الطالبة بعد الاستماع لأقوالها.

 

إخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس المتهم الرئيسى.

 

الداخلية تكشف تفاصيل الإعتداء على 3 طلاب ووالدهم بسبب «كيس مياه» فى الطالبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أب وأبنائه الثلاثة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

 

تأييد السجن 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في الرحاب

 قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد حكم السجن 15 سنة لمضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة.

 

الحبس عامين لسايس بتهمة البلطجة وفرض إتاوات بمصر الجديدة

 قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة سايس بالحبس عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص.

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مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من أبريل 2025 لتوفير السلع بتخفيضات 40%

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