الاستماع لأقوال صاحب محل أتيلية نشب فيه حريق بالطالبية

تستمع نيابة الجيزة لأقوال صاحب محل أتيلية نشب فيه حريق في منطقة الطالبية، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات، ورجحت التحريات أن ماسًا كهربائيًا سبب نشوب حريق داخل أتيليه، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات بمنطقة الطالبية بالجيزة.

حريق داخل اتيلية بالجيزة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل أتيليه بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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