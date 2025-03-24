الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات الطابق الأول داخل عقار بالمقطم

حريق يلتهم محتويات
حريق يلتهم محتويات الطابق الأول داخل عقار بالمقطم

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة المقطم، والتهمت النيران محتويات الطابق الأول.

حريق يلتهم محتويات الطابق الأول داخل عقار بالمقطم 
حريق يلتهم محتويات الطابق الأول داخل عقار بالمقطم 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات، وإخماد الحريق.

حريق  داخل عقار بالمقطم 

حريق يلتهم محتويات الطابق الأول داخل عقار بالمقطم 
حريق يلتهم محتويات الطابق الأول داخل عقار بالمقطم 

 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، ويقوم رجال الشرطة باجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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