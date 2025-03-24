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حوادث

القبض على سمسار عقارات غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

القبض على سمسار عقارات
القبض على سمسار عقارات غسل 60 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبى

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على سمسار عقارات غسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 

غسل 60 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالقاهرة 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات).
 

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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