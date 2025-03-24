الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسوان الزراعى

حادث تصادم
حادث تصادم

 لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق “ القاهرة - أسوان ” الزراعى.

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق “ القاهرة - أسوان ” الزراعى، ووجود مصابين.

 

وعلى الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

 

وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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حادث مروري حادث تصادم حادث طريق أسوان الزراعى غرفة عمليات النجدة مديرية أمن أسوان

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