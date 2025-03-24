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حوادث

مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من أبريل 2025 لتوفير السلع بتخفيضات 40%

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

قررت وزارة الداخلية ، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر اعتبارًا من الأول من أبريل 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %.

مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من أبريل 2025 لتوفير السلع بتخفيضات 40%

ويتم تنظيم الفاعلية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) حيث تم التوسع فى أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس لتصل إلى 3846 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

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كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية مبادرة وزارة الداخلية مباحث التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

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