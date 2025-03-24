الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

الحبس عامين لسايس بتهمة البلطجة وفرض إتاوات بمصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة سايس بالحبس عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص.


كانت تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بقيام سايس بدائرة القسم بمنعهم من ركن سياراتهم قبل أخذ أموال منهم مقابل ذلك مدعيا أنه سايس ويعمل بتصريح من الأجهزة الأمنية. 


وأضاف المبلغون أنهم عندما طلبوا منه إظهار الترخيص تهرب ورفض وتعدي عليهم بالسب والقذف ومنعهم من ركن سياراتهم ومارس ضدهم البلطجة في محاولة لفرض إتاوة عليهم.


عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة في ضبط المتهم وتبين أنه يعمل بدون ترخيص ويقوم بترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم،
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق قبل أن تصدر المحكمة حكم حبسه.

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محكمة جنح مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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