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حوادث

القبض على صاحب شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسـل 75مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

القبض على صاحب شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة 

 

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات.

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم  بمبلغ  75 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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