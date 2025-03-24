الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات 3 طوابق فى عابدين

حريق عابدين
حريق عابدين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة عابدين، والتهمت النيران محتويات 3 طوابق.

 

حريق عقار عابدين 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى عقار مكوت من أرضى و3 طوابق بنطاق دائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى مكان البلاغ.

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 وكشف الفحص المبدئى، بان الحريق  نشب فى شقه بالطابق الأول وامتد إلى طابقين الثانى والثالث، والتهمت النيران محتوياته، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وكلفت الجهات المختصة  بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق.

 

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