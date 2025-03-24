بعد اعتداء ٢٠ شخصا عليها، قرار جديد من النيابة بشأن فتاة ترسا

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات استمرت 4 ساعات مع طالبة من منطقة ترسا، بعد أن تعرضت للاعتداء من قبل 20 شخصا اقتحموا منزلها، وقررت النيابة صرف الطالبة بعد الاستماع لأقوالها

قالت الطالبة، "نور"، إنها تعرضت للاعتداء أثناء عودتها لمنزلها، حيث فوجئت بعدد كبير من الأشخاص يقفون أمام منزلها ويشيرون عليها وهاجموها فجأة.

أضافت الطالبة أن والدها تصدى للمهاجمين بعد أن انقذها من الاعتداء، مشيرة إلى أن المهاجمين حاولوا إجبارها على خلع ملابسها في وسط الشارع. وقالت إنها سمعت سيدة كانت برفقة المتهمين تشير لهم عليها قائلة: "هي دي هتطلع كده من غير حاجة، هاتوها قلعوها هدومها في وسط الشارع".

وأوضحت الطالبة أن والدها تصدى للمهاجمين وإنقذها من الاعتداء، مشيرة إلى أن المهاجمين انهالوا عليه بالضرب. وأضافت أن التحقيقات معها استمرت 4 ساعات، حيث قدمت تفاصيل ما حدث لها.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن سبب الاعتداء يرجع إلى خلافات سابقة بين أحد الأبناء وزميله له فى المدرسة بسبب “كيس مياه”.

ملابسات التعدي علي اب وأبناءه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أب وأبنائه الثلاثة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

اصابة 3 طلاب فى مشاجرة بالطالبية بسبب الزعم رشق طالبة بكيس مياه داخل مدرسة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب المبرح على رجل وأولاده الثلاثة داخل منزلهم بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، ما تسبب فى إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من أحد الأشخاص وأنجاله " ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم ؛ ينهمون فيه 5 أشخاص من بينهم " طالبة " – مقيمين بدائرة القسم ؛ بالحضور إلى مسكنهم والإعتداء عليهم بالضرب المبرح، لإعتقادهم قيام أحد أنجال المبلغ طالب من الطرف الأول برشق الطالبة من الطرف الثانى، بكيس مياه لإثناء تواجدها داخل أحد المدارس الكائنة بدائرة القسم، فحدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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