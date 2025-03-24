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حوادث

إخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه

مشاجرة الفردوس
مشاجرة الفردوس

أمرت النيابة العامة، باخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس المتهم الرئيسى.

 

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وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الثالث، وهو نجل المتهم الرئيسي، وتم عرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

الجدير بالذكر  أنه فى وقت سابق، قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم في واقعة التعدي على سائق ميكروباص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب مشاجرة بينهما إثر تصادم سيارتين، ما أدى لوقوع تلفيات بالسيارة الميكروباص بكمبوند الفردوس بمنطقة أكتوبر.

 

وكان محامي المتهم الذي هشم سيارة السائق كشف تفاصيل الحادث، بأن المجني عليه رفض التنازل عن القضية طالبا مبلغ مليون جنيه مقابل التصالح.

 

وأضاف محامي المتهم أن تلفيات السيارة تتكلف حوالي ٨٠ ألف جنيه، إلا أنه يرفض التنازل إلا بالحصول على مبلغ مليون جنيه.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

 

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

 

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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