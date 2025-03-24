ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 120 مليون جنيه فى الجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات.



وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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