الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنشأة ناصر

ضبط 4 أشخاص للتنقيب
ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنشأة ناصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 4 أشخاص؛ بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر
 

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنشأة ناصر
ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنشأة ناصر

كانت معلومات قد وردت إلى الاجهزة الامنية المختصة فى مديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة منشاة ناصر.. وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، وأضافت ان الاشخاص الأربعة، بداوا بالحفر داخل العقار منذ فترة قصيرة، بحثا عن كنوز وآثار فرعونية، لاستخراجها وبيعها وتحقيق الثراء السريع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة، وداهمت قوة من رجال الشرطة، العقار محل الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، وبحوزتهم معدات الحفر التى كانوا يستخدمونها فى التنقيب عن الآثار، كما عثر رجال الشرطة على حفرة عمقها نحو 10 أمتار وقطرها يقدر بثلاثة أمتار أحدثها المتهمون فى أرضية العقار.

تم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة، بعد ان أقنعهم بعض الأشخاص بوجود آثار تحت المنزل.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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