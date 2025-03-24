الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية في عين شمس

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بأداء حركات أستعراضية بدراجة نارية بعين ش

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شابين لقيامهما باستقلال دراجة نارية وأداء حركات استعراضية وإشهارهم سلاح أبيض معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس.

القبض على المتهمين بأداء حركات أستعراضية بدراجة نارية بعين شمس
القبض على المتهمين بأداء حركات أستعراضية بدراجة نارية بعين شمس

تابعت أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات إستعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

 

القبض على المتهمين بأداء حركات أستعراضية بدراجة نارية بعين شمس

 

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما عاملان، وبحوزتهما الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة" وبمواجتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.

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