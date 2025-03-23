أخبار الرياضة اليوم، إقالة موتا من تدريب يوفنتوس، وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك، وإبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد مصدر داخل الأهلي استمرار مفاوضات ضم أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف القادم مؤكدا عدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

أعلن إميل هيسكي لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، مرشحه الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2025.

أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي قبل قليل، إقالة مدرب الفريق تياجو موتا من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

زيزو، كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة تدخله وتواصله مع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز التعاقد مع ٦ لاعبين تم عرضهم على الإدارة الرياضية مؤخرا، كان أبرزهم نجوم من مانشستر سيتي وليفربول.

تعقد لجنة التخطيط في نادي الزمالك جلسة حاسمة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر.

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، فوزًا مستحقًّا على إثيوبيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي على ملعب العربي زوالي بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى.

أثبتت الأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الاول لكرة القدم، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، وجود شد من الدرجة الثانية بالعضلات الضامة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية سابقًا) وسيخوض الأهلي المباراة بفريق 2005 تحت القيادة الفنية لسامر عبد الرحمن، مدرب الفريق، ومساعده محمد نجيب.

خاض المنتخب البرازيلي مرانه الأول تحضيرا لمواجهة السوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب "مونومينتال"، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

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