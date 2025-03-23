لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

تعقد لجنة التخطيط في نادي الزمالك جلسة حاسمة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر.

ويتواجد أحمد سيد زيزو في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحمد سيد زيزو

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع زيزو عقب انتظامه في مران الزمالك بعد مباراة مصر وسيراليون من أجل حسم موقفه من التجديد خاصة بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي.

وتسعى لجنة التخطيط في تقريب وجهات النظر من أجل استمرار زيزو مع الزمالك لأطول فترة ممكنة.

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، قال إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

أحمد سيد زيزو

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

وأضاف: والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وأتم المصدر: والد زيزو ينتظر انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

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