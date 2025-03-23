الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

زيزو
زيزو

تعقد لجنة التخطيط في نادي الزمالك جلسة حاسمة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر.

ويتواجد أحمد سيد زيزو في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحمد سيد زيزو 

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع زيزو عقب انتظامه في مران الزمالك بعد مباراة مصر وسيراليون من أجل حسم موقفه من التجديد خاصة بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي.

وتسعى لجنة التخطيط في تقريب وجهات النظر من أجل استمرار زيزو مع الزمالك لأطول فترة ممكنة.

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، قال إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

 

أحمد سيد زيزو 

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

وأضاف: والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وأتم المصدر: والد زيزو ينتظر انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو نادي الزمالك لجنة التخطيط في الزمالك اخبار نادي الزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الزمالك يبحث عن أول فوز بكأس عاصمة مصر من بوابة بتروجت

أخبار الرياضة اليوم، والد زيزو يرفض طلب الزمالك، ليفربول يكشف عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح، منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

تصفيات كأس العالم، السودان يتعادل مع السنغال سلبيا ويواصل تصدر المجموعة الثانية

كأس عاصمة مصر، سيراميكا يتقدم على غزل المحلة 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الكونفدرالية، محمد طارق رئيسا لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر

تصفيات كأس العالم، هالاند يقود النرويج للفوز بخماسية أمام مولدوفا

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

ساويرس يعلق على رسالة سياسي إماراتي بشأن ذكرى رحيل سعود الفيصل

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية