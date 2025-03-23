بعد خروج محمد صلاح من السباق، أسطورة ليفربول يكشف مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

أعلن إميل هيسكي لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، مرشحه الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2025.

ويقدم محمد صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا وساهم بـ17 تمريرة حاسمة، وهو ما جعله أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، إلا أن البعض أخرجه من الحسابات بعد توديع دوري أبطال أوروبا مع ليفربول \.

وفي مقابلة مع "BetVictor"، أفاد هيسكي، أن هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني قادر بنسبة 100% على الفوز بالكرة الذهبية، في ظل قدرة فريقه على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، على عكس صلاح الذي ودع فريقه المنافسة الأوروبية وتبخر حلمه بالتتويج باللقب.

وأضاف: "أرى هاري كين يفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بنسبة 100%، مع كين، أنت تعلم دائمًا أنك ستسجل أهدافًا، من الرائع أن نرى أنه من المرجح أن يفوز ببطولة هذا العام أيضًا، على الأقل الدوري الألماني، مما سيعزز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية ويضعه في المنافسة".

وأشار: "علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيُرجّح كفته بما يكفي للفوز بالجائزة، لكنه سيظل دائمًا في دائرة المنافسة عندما يُسجّل الأهداف بهذه الوتيرة، إن الفوز بلقبي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا سيُضعه بالتأكيد في منافسة شرسة على جائزة الكرة الذهبية".

وقدّم هاري كين موسمًا رائعًا آخر مع بايرن ميونخ، وسجل 21 هدفًا وساهم بـ 7 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بالدوري.

وعلى عكس صلاح، لا يزال بإمكان هاري كين الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد الفريق الألماني في الدور ربع النهائي.

وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد باريس سان جيرمان، وينافس الآن على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يكشف عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

أندية ترغب في ضم محمد صلاح

وارتبط محمد صلاح بأكثر من ناد، حال رحيله عن ليفربول، مثل برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي.

ليفربول يثق في إقناع محمد صلاح بالبقاء

وبحسب شبكة "ذا أتلتيك"، فإن ليفربول واثق من قدرته على إقناع محمد صلاح بالبقاء وتوقيع عقد جديد.

وأضافت: "ليفربول متفائل منذ فترة بإمكانية التوصل لاتفاق مع صلاح، لأنهم يريدون بقاء اللاعب في أنفيلد، ويثقون أن هذه رغبة صلاح أيضًا".

ونوهت الصحيفة أن صلاح كان يريد تجديد عقده لمدة موسمين، وحتى الآن لا مؤشرات بشأن موافقة ليفربول على طلب اللاعب.

وأكدت أن مستقبل محمد صلاح في أنفيلد، لم يتأثر بتوديع ليفربول لدوري أبطال أوروبا أو خسارته لكأس الرابطة الإنجليزية.

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