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رياضة

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

زيزو لاعب نادي الزمالك،
زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

زيزو، كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة تدخله وتواصله مع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

 

قصة حديث وزير الرياضة مع زيزو

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: جمعني حديث مع أحمد مصطفى زيزو على هامش معسكر منتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا وطلب مني اللاعب التدخل من أجل صرف مكافات لاعبي المنتحب الأولمبي بعد تأخرها.

 

ولفت إلي أنه قريب من كل لاعبي المنتخبات الوطنية في جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، ومن الطبيعي أن يتواصل معي زيزو لاعب الزمالك.

 

هل طلب وزير الرياضة من زيزو التجديد للزمالك؟

وبشأن اتهامه في تواصله مع زيزو خلال معسكر منتخب مصر، بهدف تجديد عقده مع نادي الزمالك، ومنعه من الانتقال للنادي الأهلي، علق وزير الرياضة: "لن أقف عند أمور أصغر من أي يقف أو ينظر لها وزير أو مسئول".

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