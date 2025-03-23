فينيسيوس يثير قلق البرازيل قبل سوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين

خاض المنتخب البرازيلي مرانه الأول تحضيرا لمواجهة السوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب "مونومينتال"، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

شكوك حول جاهزية فينيسيوس

ولم يشارك نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، في المران الجماعي بالكرة، إذ تدرب على الهامش.

وطوال 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، تدرب فيني بشكل منفصل، وركض حول الملعب فقط.



ولم يرتد مهاجم الميرينجي حذاء الكرة أصلا في المران، واكتفى بحذاء رياضي عادي، وهو يركض حول الملعب رفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.

وامتنع مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، عن الإدلاء بأي تصريحات حول سر برنامج التدريب المخصص لفيني.

لكن مساعدي جونيور ألمحوا سلفا إلى أنهم سيضطرون، بصورة احترازية، الحمل التدريبي لفيني، الذي سجل هدف الفوز على كولومبيا في المباراة الأخيرة (2-1).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.