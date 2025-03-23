الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينيسيوس يثير قلق البرازيل قبل سوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين

فينيسيوس
فينيسيوس

خاض المنتخب البرازيلي مرانه الأول تحضيرا لمواجهة السوبر كلاسيكو ضد  الأرجنتين، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب "مونومينتال"، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

شكوك حول جاهزية فينيسيوس 

ولم يشارك نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، في المران الجماعي بالكرة، إذ تدرب على الهامش.

وطوال 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، تدرب فيني بشكل منفصل، وركض حول الملعب فقط.


ولم يرتد مهاجم الميرينجي حذاء الكرة أصلا في المران، واكتفى بحذاء رياضي عادي، وهو يركض حول الملعب رفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.

وامتنع مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، عن الإدلاء بأي تصريحات حول سر برنامج التدريب المخصص لفيني.

لكن مساعدي جونيور ألمحوا سلفا إلى أنهم سيضطرون، بصورة احترازية، الحمل التدريبي لفيني، الذي سجل هدف الفوز على كولومبيا في المباراة الأخيرة (2-1).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب البرازيلي تصفيات أمريكا الجنوبية ا تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 أمريكا الجنوبية كلاسيكو فينيسيوس جونيور مونديال 2026 منتخب البرازيل

مواد متعلقة

أفضل أهداف الدوري الإنجليزي حتى الجولة 20 (فيديو)

برشلونة يستعد للتخلص من عبء القميص رقم 10

الفاريز يكشف لأول مرة حقيقة لمس الكرة مرتين أمام ريال مدريد

صاروخية فينيسيوس تنقذ البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، شاهد الأهداف والملخص

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

منوعات

المزيد

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية