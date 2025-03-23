الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، فوزًا مستحقًّا على إثيوبيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي على ملعب العربي زوالي بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة، ليؤكد انفراده بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقيا المؤهلة لمونديال أمريكا 2026، فيما جاء ترتيب منتخبات المجموعة الأولى على النحو الآتي:

الأول: منتخب مصر - 13 نقطة 

الثاني: منتخب بوركينافاسو - 8 نقاط

الثالث: منتخب سيراليون - 8 نقاط

الرابع: منتخب غينيا بيساو - 6 نقاط

الخامس: منتخب إثيوبيا - 3 نقاط

السادس: منتخب جيبوتي - نقطة وحيدة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو

سيراليون تفوز على غينيا بيساو

كان منتخب سيراليون قد حقق فوزًا مهمًّا على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات نفس الجولة عن المجموعة الأولى.

بهذا الانتصار، رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم تصفيات كأس العالم 2026 منتخب بوركينافاسو منتخب سيراليون منتخب غينيا بيساو

مواد متعلقة

فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام غدا

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراليون

الأكثر قراءة

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

القبض على المتهمين بالاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته بترسا

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

حريق يلتهم محل عطارة بشارع المعز

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم

ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة للمرأة أثناء الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

المزيد
الجريدة الرسمية