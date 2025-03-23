الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

ريال مدريد يرفض التعاقد مع 6 نجوم من ليفربول ومان سيتي وبايرن ميونخ

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز التعاقد مع ٦ لاعبين تم عرضهم على الإدارة الرياضية مؤخرا، كان أبرزهم نجوم من مانشستر سيتي وليفربول.

وعانى ريال مدريد من أزمة كبيرة هذا الموسم تمثلت في إصابة أبرز لاعبيه وابتعادهم عن التشكيلة لفترة طويلة، ما وضع الجهاز الفني في أزمة كبيرة وجعلت النتائج متذبذبة وتعرض بسببها كارلو أنشيلوتي لانتقادات كبيرة.

وارتبط اسم النادي الملكي بإمكانية تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين خاصة في مركز الدفاع.

ريال مدريد يرفض 6 نجوم كبار للتعاقد معهم

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن هناك 6 لاعبين تم عرضهم على النادي، وهم جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، وفيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، وليروي ساني، نجم البايرن، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، وجوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، ومانويل أكانجي، لاعب مانشستر سيتي.

وألقت الصحيفة الضوء بالتحديد على رفض التعاقد مع أكانجي، موضحة أن الظروف المحيطة باللاعب لا تتماشى مع استراتيجية ريال مدريد، والتي تتمثل في التعاقد مع اللاعبين الشباب الذين يمكنهم الهيمنة لمدة عقد من الزمن، كما حدث مع جود بيلينغهام، على سبيل المثال، أو التعاقد مع لاعبين تنتهي عقودهم، كما هو الحال مع ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، الذي اقترب بقوة من ارتداء قميص "الميرنجي" الموسم المقبل.

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