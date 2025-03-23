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رياضة

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

كولر
كولر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة  طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية سابقًا) وسيخوض الأهلي المباراة بفريق 2005 تحت القيادة الفنية لسامر عبد الرحمن، مدرب الفريق، ومساعده محمد نجيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة غد الإثنين الموافق 24 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وستكون قنوات "أون سبورتس" هي الناقل الحصري للمباراة، حيث ستقوم بتغطية الحدث مباشرة.

ويأتي قرار إراحة اللاعبين الأساسيين بعد الأداء المكثف للفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة القاتلة أمام فريق إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي على ملعب السلام ويهدف الجهاز الفني إلى إعطاء اللاعبين الأساسيين قسطًا من الراحة استعدادًا للمواجهات القادمة.

تطورات انتقالات الأهلي

في سياق آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استمرار المفاوضات مع أحمد مصطفى "زيزو"، نجم فريق الزمالك، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد المصدر أن هناك اتفاقات شفهية تمت مع اللاعب ووالده، لكن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع الرسمي بسبب بعض التفاصيل المالية والإعلانية التي يتم الاتفاق عليها حاليًا مع ممثل اللاعب.

كما أشار المصدر إلى أن ملف تجديد عقد أكرم توفيق، لاعب الفريق الحالي، لا يزال مفتوحًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. وأكد أن اللاعب خارج حسابات النادي حاليًا بعد إتمامه اتفاقًا مع نادي الشمال القطري للعب بداية من الموسم المقبل.

تقرير طبي عن علي معلول

من ناحية أخرى، تسلم مارسيل كولر تقريرًا رقميًا شاملًا عن أداء التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، خلال مشاركته الأخيرة أمام إنبي بعد غياب استمر لعشرة أشهر بسبب إصابة في وتر أكيلس ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعب للياقته الكاملة لدعم الفريق في الفترة المقبلة.

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