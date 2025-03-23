الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

إقالة موتا من تدريب يوفنتوس.. وتعيين إيجور تودور

تياجو موتا
تياجو موتا

أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي قبل قليل، إقالة مدرب الفريق تياجو موتا من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

إقالة موتا من تدريب يوفنتوس وتعيين إيجور تودور

وبحسب بيان رسمي على موقع يوفنتوس، فإن الكرواتي إيجور تودور، لاعب اليوفي السابق، والمدرب السابق لأودينيزي ولاتسيو سيتولى مسؤولية تدريب اليوفي بداية من غدٍ الإثنين.

وأضاف البيان: “يتقدم النادي بالشكر إلى تياجو موتا وجميع أفراد طاقمه على الاحترافية التي أظهروها وعلى العمل الذي بذلوه خلال هذه الأشهر بشغف وتفانٍ، متمنيًا لهم كل التوفيق في المستقبل”.


وتولى تياجو موتا منصب المدير الفني ليوفنتوس في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يحقق تطلعات النادي وجماهيره، في ظل تذبذب النتائج، وآخرها الخسارتين الثقيلتين أمام أتالانتا (4-0) وفيورنتينا (3-0).

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يوفنتوس تياجو موتا موتا إيجور تودور

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