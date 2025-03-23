إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف عدة مناطق في صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على صنعاء.

واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، وفقا لموقع "بوليتيكو" الإخباري.

حاملة الطائرات "هاري إس ترومان"

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، توجيهًا بتمديد انتشار مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" الضاربة، التي تنشط حاليًا في البحر الأحمر، لمدة شهر إضافي على الأقل، بحسب ما أفاد به مسؤولان في وزارة الدفاع رفضا الكشف عن اسميهما لاعتبارات تتعلق بالأمن العملياتي.

ومن المقرر أن تنضم إلى المجموعة في الأسابيع المقبلة حاملة الطائرات "كارل فينسون" برفقة مدمرات مرافقة، بعد أن أنهت مؤخرًا سلسلة من التدريبات المشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية في بحر الصين الشرقي.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي تنشر فيها الولايات المتحدة حاملتي طائرات في منطقة الشرق الأوسط، لكنها الأولى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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