الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

خامنئي يتنصل من الحوثيين ويرد على ترامب: طهران لا تحتاج إلى وكلاء

خامنئي
خامنئي

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن طهران لا تحتاج إلى وكلاء في المنطقة، مؤكدًا أن الحوثيين في اليمن يتصرفون بشكل مستقل.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الإثنين الماضي، بأنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في الوقت الذي وسعت إدارته أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.

 

"خطأ فادح"

وقال خامنئي: إن الأمريكيين "يرتكبون خطأ فادحًا ويصفون مراكز المقاومة الإقليمية بأنها وكلاء لإيران. ما معنى وكيل؟".

 

وأضاف: "للأمة اليمنية دوافعها الخاصة ولفصائل المقاومة في المنطقة دوافعها الخاصة. إيران لا تحتاج إلى وكلاء".

 

وتابع: "إنهم يطلقون التهديدات.. لكننا لم نبدأ قط مواجهة أو صراعًا مع أحد. ومع ذلك، إذا تصرف أحد بخبث وبادر بذلك، فسيتلقى صفعات قوية".

 

هجمات الحوثيين

 

و"تضامنًا مع غزة" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، باشر الحوثيون منذ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

 

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب.

 

 السبت الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن.

 

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هجمات الحوثيين الحوثيين دونالد ترامب اليمن الرئيس الأمريكى

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