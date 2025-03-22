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خارج الحدود

واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط مع تصاعد العمليات ضد الحوثيين

حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، وفقا لموقع "بوليتيكو" الإخباري.

 

حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان"

 

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، توجيهًا بتمديد انتشار مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" الضاربة، التي تنشط حاليًا في البحر الأحمر، لمدة شهر إضافي على الأقل، بحسب ما أفاد به مسؤولان في وزارة الدفاع رفضا الكشف عن اسميهما لاعتبارات تتعلق بالأمن العملياتي.

 

ومن المقرر أن تنضم إلى المجموعة في الأسابيع المقبلة حاملة الطائرات "كارل فينسون" برفقة مدمرات مرافقة، بعد أن أنهت مؤخرًا سلسلة من التدريبات المشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية في بحر الصين الشرقي.

 

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي تنشر فيها الولايات المتحدة حاملتي طائرات في منطقة الشرق الأوسط، لكنها الأولى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 

ويأتي هذا التحرك في وقت تؤكد فيه كل من الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل أولوية استراتيجية للقوات البحرية والجوية الأميركية. 

 

ولكن التحشيد البحري الأخير في الشرق الأوسط يعكس ضرورة التعامل مع التهديدات المتصاعدة في المنطقة، وخصوصًا الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

 

وقد يؤثر هذا التمديد الميداني على الجداول الزمنية المخصصة لصيانة السفن الأميركية، التي تخضع في الأساس لضغط كبير داخل أحواض إصلاح البحرية الأميركية.

 

ومنذ بدء الجولة الجديدة من الضربات الأسبوع الماضي، نفذت القوات الأميركية عدة عمليات استهدفت مواقع تخزين وإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى مقرات قيادية تابعة لجماعة الحوثي، وفقًا لتصريحات من مسؤولين في وزارة الدفاع.

 

في سياق متصل، نشر الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" الأربعاء، تصريحًا قال فيه إن الحوثيين المدعومين من إيران "سيتم القضاء عليهم بالكامل" بفعل الضربات الجوية الأميركية، مشددًا في الوقت نفسه على دعوته لإيران بالتوقف الفوري عن تزويد الجماعة بالمعدات العسكرية.

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