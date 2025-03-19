الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

العثور على جثة غريق بحوض ري زراعي ببني سويف

حوض ري زراعي، فيتو
حوض ري زراعي، فيتو

عثر أهالي قرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على جثة غريق داخل حوض مائي بإحدى المزارع. 

بلاغ العثور على جثة غريق ببني سويف

وعلى الفور، تم إبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف التي تلقت إخطارًا بالحادث، حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى المستشفى.

وقامت قوات الشرطة بتوجيه الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث في مزرعة بقرية هرم ميدوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما تم بدء التحقيقات الأولية من قبل الشرطة لكشف تفاصيل الواقعة، وأسباب الوفاة المحتملة، بالإضافة إلى استدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.

غرق شخص بحوض ري زراعي ببني سويف

وأوضحت مصادر أمنية أنه جارٍ العمل على التعرف على هوية صاحب الجثة، حيث لم يتم التأكد من هويته حتى الآن. كما تواصل الجهات الأمنية إجراء التحريات اللازمة لاستجلاء كافة الملابسات المحيطة بالحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

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