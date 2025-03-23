الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

بعد قرار الأهلي خوض مباراة الطلائع بفريق 2005، تعرف على تشكيل الجهاز الفني كاملا

الأهلي
الأهلي

يقود الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 مواجهة القلعة الحمراء أمام نظيره طلائع الجيش، في المباراة المقرر أن تقام غدا، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا ”. 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

واستقر النادي الأهلي على خوض مباراة طلائع الجيش غدا في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، وذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بشأن إراحة لاعبي الفريق الأساسيين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الإثنين  فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر. 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي،  في استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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