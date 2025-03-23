الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة طلائع الجيش

الأهلي
الأهلي

يستعدالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الإثنين فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1ـ  إنبي: 3 نقاط 

2ـ طلائع الجيش: نقطة 

3ـ فاركو: نقطة 

4ـ الأهلي: بدون نقاط 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، غدا الاثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر. 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي،  في استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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