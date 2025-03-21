أخبار الفن اليوم، السقا يكشف تفاصيل إصابته بالعتاولة 2، معجبة تفاجيء محمد رمضان داخل دار مسنين وتطلب منه الزواج

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

فاجأ النجم محمد رمضان عددا من الأمهات بتناول الإفطار معهم بمناسبة عيد الأم في دار مسنين وذلك خلال فقرة من برنامج مدفع رمضان.

وفاجأت أحد المعجبات محمد رمضان قائلة: "كتبت في الرغبات تحت عايزة أتجوز محمد رمضان، ليرد الفنان: “بجد أنا جايب مأذون تحت شغال معايا من بعد جعفر العمدة”.

كشف الفنان أحمد السقا، تفاصيل إصابته أثناء تصوير العتاولة 2 وذلك خلال استضافته في برنامج حبر سري الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وتقدمه أسما إبراهيم.

ووجه أحمد السقا خلال اللقاء الشكر للطبيب الذي عالج إصابته، موضحا: "لولا هذا الرجل مكنتش هكون في عداد الأحياء دلوقتي والإصابة حصلت عن طريق الخطأ كنا بنصور مشهد في “مولد" والمشهد دا في مجاميع، وأنا كنت على حصان وفيه أنواع من الخيول ماينفعش تتوتر لأن الحصان بطبيعته عصبي".

وأضاف: "كان في ولد بيشوح جنب عين الحصان، فكان بيتحرك وأنا كنت بقول له يابني هتعور نفسك وتعور الحصان، وفي الوقت اللي كنت بنزل فيه من على الحصان كان على ضهره سرج فضة ثقيل، وأنا بنزل الحصان خبطني مرتين ورا بعض من غير ما يقصد.

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل التي تقرر أن تحكي أمام جدها ما فعلته أسرة طليقها يوسف بتخفيض نفقات ابنتها.

وعند سماعه التفاصيل، يشعر الجد بصدمة شديدة، خاصة بعدما كان يظن أن ما وعده به عبد العزيز سيتحقق وأنه سيرعى حفيدته وسيتقي الله فيها.

وفي هذه الحلقة، تزور كاريمان فارس في مكتبه، وتخبره أنها تنوي الانتقال إلى منزل رقية شقيقتها الذي يكون بجوار منزل فارس، وتأخذ رأيه في هذا القرار ويشجعها فارس على ذلك، مما يثير بعض الغيرة لدى فرح.

طرح النجم محمد رمضان ، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية “بتحلوي”، من العاصمة الإدارية إهداء من برنامجه مدفع رمضان.

أغنية بتحلوي لـ محمد رمضان من كلمات محمد إبراهيم ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

رد الفنان أحمد السقا ، على منتقدي الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بسبب وجود بعض الألفاظ التي لم تتماشَ مع أجواء رمضان، وذلك من خلال استضافته في برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس وتقدمه أسما إبراهيم.

وقال أحمد السقا من خلال اللقاء: "مفيش حد مجتهدش، ولكن ممكن يكون عندنا حاجات أدركناها في الحلقات الأولى وأحمد خالد موسى عدلها في المونتاج وكتابيا، ولكن الجزء الأول كان في لذاذة أكتر الخطوط كلها كانت متوازية ولكن الجزء الثاني أحداثه متشابكة أكتر.

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ22 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2» بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

وتطورت الاحداث بنجاة عيسي الوزان «باسم سمرة» من الموت من جديد عقب أن تم طعنه فى خناقته مع العتاولة.

فيما عادت حنة «زينة» لنصار «احمد السقا» الذي ردها من الطلاق وسط صدمة عدولة “نسرين أمين”، بينما تسعى شديدة “فيفي عبده” لزواج نجلها من شادية شقيقة العتاولة للاستياء على أموالها.

مسلسل قهوة المحطة، شهدت الحلقة 7 من مسلسل قهوة المحطة، والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مشوقة، حيث استمر الضابط “عمر” الذي يلعب شخصيته أحمد خالد صالح التحقيق في قضية قتل مؤمن الصاوي داخل قهوة المحطة، ويصل الضابط عمر إلى منزل خليفة ويتفاجئ بوجود سيدة عجوزة تخبره بأنه جاء إلى المنزل منذ فترة، وكان بحوزته جوال وكان شكله شكل الميتين، ويبدو أن هذه المعلومة قد أثارت الشك داخل قلب الضابط عمر بأن خليفة هو المتورط في قتل مؤمن الصاوي.

وشهدت الحلقة، مشهد مؤثر يوضح مدى آلام الأم بعد فقد ابنها، حيث ظهرت والدة مؤمن الصاوي “أحمد غزي” وهي تبكي عليه بحرقة شديدة وتقول:" جيت فرحان يا حبيبي ومكنش لازم كنت أسيبك تسافر".

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل حكيم باشا حول إجراءات جنازة ودفن نوح الباشا (أحمد فؤاد سليم) وحرص حكيم على أن يكفنه ويغسله بنفسه.

وخلال إجراءات الغسل طلب حكيم من ياسين أن يسامح والده قبل أن يتم دفنه، وبالفعل وقف ياسين أمام والده وقال له إنه مسامحه وسوف يشتاق له.

كما حمل واصل النعش مع حكيم وقال للراحل إنه قد سامحه، ثم قام حكيم بالصلاة على الراحل في المسجد ووقف هو إمام المسجد ليتبعه العديد من المصلين لتشهد الجنازة حضور الكثيرين من أقاربه وأهل القرية ومعارفه وغيرهم.

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الطريفة، حيث ترسل "عايشة" دنيا سمير غانم، أبناءها لمنزل جدهم وتستقبل زميلتها “سالي” للمبيت بمنزلها، ولكنها تتجسس على خصوصياتها وتقوم بتصوير مذكراتها بعد أن تراها تخفي “فايب” اسفل وسادتها.

وتتابع الأحداث لتعرف “عايشة” أن “سالي" ما زالت تحب صديقها السابق “مروان”، وأنها تشعر بالندم على تركه في أكثر وقت احتاجها به، كما أنها تعامل كشبح في منزلها من قبل والدتها المشغولة دائما.

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