الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

معجبة داخل دار مسنين لمحمد رمضان: عايزة أتجوزك، ورد صادم من الفنان (فيديو)

مدفع رمضان، فيتو
مدفع رمضان، فيتو

فاجأ النجم محمد رمضان عددا من الأمهات بتناول الإفطار معهم بمناسبة عيد الأم في دار مسنين وذلك خلال فقرة من برنامج مدفع رمضان.

برنامج مدفع رمضان 

وفاجأت أحد المعجبات محمد رمضان قائلة: "كتبت في الرغبات تحت عايزة أتجوز محمد رمضان، ليرد الفنان: “بجد أنا جايب مأذون تحت شغال معايا من بعد جعفر العمدة”.

وقرر محمد رمضان بمناسبة عيد الأم أن يتكفل بمصاريف السيدات المتواجدين بالدار لمدة عام كامل.

وكان الفنان محمد رمضان، قد فاجأ خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc” عددًا من العمال في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال توجههم لأعمالهم، حيث اقتحم الحافلة التي تقلهم، لإدخال السرور على قلوبهم.

محمد رمضان يوزع مبلغا ضخما على عمال العاصمة الإدارية

وقام الفنان محمد رمضان، بتوزيع مبلغ ضخم تجاوز الـ نصف مليون جنيه على عدد من عمال العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وحصل كل عامل من عمال العاصمة الإدارية على مبلغ 20 ألف جنيه من برنامج مدفع رمضان، ليكون الإجمالي الذي وزعه محمد رمضان 560 ألف جنيه.

عامل يطلب من محمد رمضان 2000 جنيه لتجهيز ابنته

وطلب أحد العمال من محمد رمضان الحصول على مبلغ 2000 جنيه فقط للمساعدة في تجهيز ابنته قبل فرحها، ليرد عليه الفنان: "إيه رأيك هنديك 20 ألف جنيه"

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