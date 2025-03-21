مسلسل عايشة الدور الحلقة 7، دنيا سمير غانم تضبط ابنتها تدخن الـ"فايب"

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الطريفة، حيث ترسل "عايشة" دنيا سمير غانم، أبناءها لمنزل جدهم وتستقبل زميلتها “سالي” للمبيت بمنزلها، ولكنها تتجسس على خصوصياتها وتقوم بتصوير مذكراتها بعد أن تراها تخفي “فايب” اسفل وسادتها.

وتتابع الأحداث لتعرف “عايشة” أن “سالي" ما زالت تحب صديقها السابق “مروان”، وأنها تشعر بالندم على تركه في أكثر وقت احتاجها به، كما أنها تعامل كشبح في منزلها من قبل والدتها المشغولة دائما.

وعندما تخبر “سالي” “عايشة” عن الفايب الذي وجدته في غرفتها، يتضح أن هذه غرفة “كارما” ابنة "عايشة"، لتكتشف أنها تدخن دون علم والدتها.

ويذهب الدكتور “حازم” نور محمود، لمحل الهدايا الخاص بـ"عايشة" لشراء هدية لابنه في عيد ميلاده، لتساعده عايشة فى اختيار الهدية الأفضل له والذي يزيد من إعجابه بها.

وتكتشف “داليا” فدوي عابد، ان “الفايب” ليس ملك ل"كارم" وإنما هدية لها من زميلها فالمدرسة وأنها لم تدخن به من قبل، فتتحدث مع “عايشة” وتخبرها داليا أنها لا يجب عليها الصريخ والتعامل مع ابنتها بالصوت العالي، بل استخدام طرق التربية الحديثة لتستطيع التفاهم والتواصل مع أطفالها، والذي ترفضه عايشة.

وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور بتلقي “عايشة” باقة من الورد، والتي تخمن أنها من “حازم” بعد مساعدتها له في اختيار هدية ابنه.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة والمثيرة، حيث يطلب الشخص المجهول الذي يتعقب “عايشة” ويهددها أن تعطي مبلغ 2000 جنيه لسيدة منتقبة مع كلمة السر "تعالي لي يا بطة، انا مالي هه".

ثم تذهب "عايشة" إلى عيد ميلاد “نسمة” متنكرة في ملابس من أجواء الـ 90، غير مدركة لما تخططته لها الأخيرة من مقلب خطير، حيث تحاول “نسمة” وضع مخدر لـ"فاطيما" في مشروبها ولكن يقوم أيمن بتناوله بالخطأ بدلا منها.

وتتابع الأحداث لتذهب “فاطيما” مع مروان لأهل صديقه الذي توفي لتساعده في تخطي أزمة حياته والتخلي عن فكرة انه هو سبب موته، لتستقبله والدته بالأحضان وتطمئنه أنها لم تلُمه أبدًا.

تذهب فاطيما لحل مشكلة لابنها "عمر" في المدرسة، حيث تخبرها المديرة انه معجب بفتاة زميلته، وتجد أن كارما تضع مساحيق تجميل بدون أذن والذي يجعلها تفقد أعصابها وتعاقبهم.

وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور، بذهب إحدى زميلات “عايشة” لمنزلها حتى تقضي الليلة عندها، لتشعر بالذعر من فضح أمرها.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.