مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21، كريم فهمي يعترف بحبه لياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل التي تقرر أن تحكي أمام جدها ما فعلته أسرة طليقها يوسف بتخفيض نفقات ابنتها.

وعند سماعه التفاصيل، يشعر الجد بصدمة شديدة، خاصة بعدما كان يظن أن ما وعده به عبد العزيز سيتحقق وأنه سيرعى حفيدته وسيتقي الله فيها.

وفي هذه الحلقة، تزور كاريمان فارس في مكتبه، وتخبره أنها تنوي الانتقال إلى منزل رقية شقيقتها الذي يكون بجوار منزل فارس، وتأخذ رأيه في هذا القرار ويشجعها فارس على ذلك، مما يثير بعض الغيرة لدى فرح.

وتخرج ليل في ليلة ممطرة وتجلس في مكان وحدها، فيرى فارس سيارتها وينزل لها ويتحدثان سويا عن مشاعرهما التي شعرا بها في الملاهي، فتخرج ليل وهي غاضبة ثم يعترف فارس (كريم فهمي) بحبه لها تحت المطر، لكنها تتردد في الرد عليه، وتتركه وترحل، في اليوم التالي، تواصلا معا مرة أخرى، وتمنى ألا تكون تشعر بالغضب تجاهه.

وتقوم نعمة بوضع كاميرا خفية لمراقبة منزل ليل بضغط من شهد، وخلال الحلقة يتم تحديد موعد زواج حازم وإنجي التي تحظى بإعجاب جوجو بعدما تنازلت عن أحلامها لارضائها.

وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معا في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية، وحاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلون إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون مخاطرة لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة.

ويترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيدا وهو الآن في مرحلة التفكير ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

وتختتم الحلقة أحداثها بليل وهي في “الجيم” ويتعامل معها المدرب عن قرب ويضحكان سويا في اللحظة التي يدخل فارس وتبدو على ملامحه علامات الغضب.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20

دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يحرص بعد عودته من الجونة على زيارة ليل ليطمئن عليها، ويخبرها بعودته، وخلال لقائهما، اتفقا على أن لا يسمحا لأي شخص بالتدخل بينهما أو التفريق بينهما مجددًا.

كما حرص فارس على حضور افتتاح “club” كاريمان، وعلى جانب آخر، ذهبت ليل إلى مدرسة ابنتها نور لتقديم شكوى ضد طفل يقوم بمضايقتها باستمرار.

وعندما طلبت من المديرة إلزام الطفل بالاعتذار، لجأت المديرة إلى والد الطفل، لكنه رفض الاعتذار بل وتعامل مع ليل بتجاوز واضح، حاولت ليل الاستعانة بيوسف لحل المشكلة، لكنه رفض التدخل، مما جعلها تلجأ إلى فارس، الذي لم يتردد في الحضور بسرعة ومعالجة الموقف.

بفضل تدخله، اضطر والد الطفل للاعتذار لليل، كما اعتذر الطفل لنور، الأمر الذي جعل ليل تشعر بالامتنان والراحة.

لاحقًا، أثناء جلوس ليل مع شقيقتها في الاستراحة، تلقت دعوة من إجلال وعبد العزيز، وعندما ذهبت إلى اللقاء، وجدت نفسها في مواجهة لوم واتهامات من إجلال وعبد العزيز بسبب استعانتها بفارس، حيث طلبت منها إجلال الابتعاد عنه تمامًا، وعدم اللجوء إليه في أي أمر يخصها أو يخص شقيقتها.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد رحيل ليل، اجتمع يوسف وعبد العزيز وإجلال، وقرروا الاتصال بفارس، مطالبين إياه بالابتعاد عنها تمامًا.

وأكد له يوسف أنها أصبحت بمثابة “عدوته”، ولا ينبغي أن يقف إلى جانبها، مشددًا على أنه حر في علاقته ببناته، كما هدده عبد العزيز قائلًا إنه إن اختار الوقوف بجانب ليل، فسيخسر كل شيء.

لكن فارس لم يتراجع، بل أكد لهم أنه غير مهتم بأي تهديد، حتى لو كلفه ذلك فقدان كل شيء، بعد هذا الموقف، اتفق يوسف وعبد العزيز وإجلال على ضرورة إبعاد ليل تمامًا عن المشهد، بأي طريقة ممكنة، وانتزاع حضانة ابنتيها منها، وانتهت الحلقة بمخطط جديد ضد ليل.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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