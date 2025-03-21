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ثقافة وفنون

مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل قهوة المحطة

قهوة المحطة، فيتو
قهوة المحطة، فيتو

مسلسل قهوة المحطة، ينتظر الجمهور مساء اليوم الجمعة، الأحداث الجديدة التي من المفترض أن تشهدها الحلقة 7 من مسلسل قهوة المحطة، وذلك بعد إخلاء سبيل بيومي فؤاد في الحلقة السابقة لعدم وجود دليل على قتله مؤمن الصاوي.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل قهوة المحطة

ويعرض قهوة المحطة علي قناة ON E في تمام الساعة 8:30 كما يعرض على شاشة CBC في تمام الساعة 9:45  مساء.

تصاعد التحقيقات وكشف الأدلة

مسلسل قهوة المحطة، وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "قهوة المحطة"، بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد، تصاعدًا في الإثارة والتشويق مع استمرار التحقيق في جريمة قتل غامضة داخل المقهى.

 


بدأت الحلقة بمواصلة الضابط، الذي يجسد دوره أحمد خالد صالح، تحقيقاته في مقتل مؤمن الصاوي، الذي يؤدي دوره أحمد غزي، حيث لقي حتفه داخل "قهوة المحطة" في ظروف غامضة. وبعد مراجعة الأدلة، قرر الضابط إخلاء سبيل بيومي فؤاد، لعدم وجود دليل قوي يدينه في القضية.

الشكوك تحيط بـ "ريشة"


ومع استمرار التحقيقات، توجهت أصابع الاتهام إلى "ريشة"، الذي يجسد شخصيته حسن أبو الروس، بعد العثور على بصماته على لوحة الكهرباء، والتي تم التلاعب بها لقطع التيار الكهربائي أثناء وقوع الجريمة، مما يزيد من الغموض حول المتورط الحقيقي في الحادث.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي  والظفرة.

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