مسلسل حكيم باشا الحلقة 21، مصطفى شعبان يصدم أبناء عمه بعد دفن نوح

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل حكيم باشا حول إجراءات جنازة ودفن نوح الباشا (أحمد فؤاد سليم) وحرص حكيم على أن يكفنه ويغسله بنفسه.

وخلال إجراءات الغسل طلب حكيم من ياسين أن يسامح والده قبل أن يتم دفنه، وبالفعل وقف ياسين أمام والده وقال له إنه مسامحه وسوف يشتاق له.

كما حمل واصل النعش مع حكيم وقال للراحل إنه قد سامحه، ثم قام حكيم بالصلاة على الراحل في المسجد ووقف هو إمام المسجد ليتبعه العديد من المصلين لتشهد الجنازة حضور الكثيرين من أقاربه وأهل القرية ومعارفه وغيرهم.

كما تلقى حكيم العزاء، وبعد العزاء ذهب حكيم إلى منزل والده رضوان الباشا، وقال له إنه سوف ينفذ وصية عمه ولن يترك المال لأولاده مثل ما طلب منه عمه قبل وفاته.

وانتهت الحلقة على أن حكيم قال لأبناء عمه بأن ياسين سوف يجلس في غرفة والدهم، وأنه له مثلهم في المال، وقال لأبناء عمه أيضا بأن الميراث إذا كان سيتم وفقا لـ “القسمة” "محدش لي حاجة عندي"، ليثير التساؤلات ويفتح باب التكهنات.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 20

دارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل حكيم باشا حول احتفال واصل الذهبي وغراب بعد نجاحهما في الحصول على مناقصة المحجر، ووبخ حكيم ابنه عمه سليم على تكاسله في دفع التأمين لهذه المناقصة.

كما شهدت الحلقة صراع تقسيم الميراث بين أبناء نوح، فقال بحر إنه يريد الحصول على التجارة والفنادق في بحري وقالت برنسة إنها تريد أخذ القصر، بينما قال سليم إنه الكبير وأنه الذي سيحصل على القصر واشتد الخلاف بين بحر وسليم حتى أنهم شهروا أسلحتهم في وجه بعضهما البعض فاشتد التعب على والدهم نوح (أحمد فؤاد سليم) مما دفع حكيم لاستدعاء الدكتور خاطر.

كما أمر نوح في وجود أولاده وهو على فراش الموت بأن ملكه بالكامل من حق حكيم فاشتد الصراع بين أولاده، واختتم نوح حديثه لحكيم بأن ينفذ وصيته ثم رحل عن الحياة، وحرص حكيم على التحدث مع عمه بكلمات مؤثرة.

ثم ذهب حكيم للمغارة لجلب أموال منها ليعطي واصل الذهبي حقه ويطلب منه أن يسامح عمه نوح قبل دفنه ولكنه رفض وقال له واصل الذهبي إنه يريد المال بأكمله لكي يسامحه.

وانتهت الحلقة على تشييع جنازة نوح بحضور حكيم ووالده رضوان الباشا، بجانب عدد كبير من أهله.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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