الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد السقا يرد على منتقدي "العتاولة 2" ويكشف سر استبعاد فريدة سيف النصر (فيديو)

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

رد الفنان أحمد السقا ، على منتقدي الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بسبب وجود بعض الألفاظ التي لم تتماشَ مع أجواء رمضان، وذلك من خلال استضافته في برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس وتقدمه أسما إبراهيم.

أحمد السقا في برنامج حبر سري 

وقال أحمد السقا من خلال اللقاء: "مفيش حد مجتهدش، ولكن ممكن يكون عندنا حاجات أدركناها في الحلقات الأولى وأحمد خالد موسى عدلها في المونتاج وكتابيا، ولكن الجزء الأول كان في لذاذة أكتر الخطوط كلها كانت متوازية ولكن الجزء الثاني أحداثه متشابكة أكتر.

وأضاف “السقا”: "وقد يكون موجود ألفاظ ولكن دي رؤية مخرج ومؤلف تحترم، أنا مابتدخلش لكن تعالى نتفرج على جميع الأعمال الدرامية الموجودة أنا مش بتهم حد ولا ببرأ نفسي أو ببرأ زملائي ولا ببرأ عملي حدث ولا حرج". 

كما تحدث السقا أيضا عن الجدل المثار بشأن استبعاد فريدة سيف النصر من الجزء الثاني قائلا: “هو محصلش حاجة وأنا كـ أحمد السقا بحبها جدا ويقال إنها بتحبني، ولكن هو الدور انتهى في الجزء الأول مش إحلال ولا تبديل، وفريدة سيف النصر كانت إضافة قوية”. 

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أحمد السقا في برنامج حبر سري الفنان أحمد السقا حبر سري رنامج حبر سري

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أحمد السقا يرد على منتقدي "العتاولة 2" ويكشف سر استبعاد فريدة سيف النصر (فيديو)

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