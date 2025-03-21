أحمد السقا يرد على منتقدي "العتاولة 2" ويكشف سر استبعاد فريدة سيف النصر (فيديو)

رد الفنان أحمد السقا ، على منتقدي الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بسبب وجود بعض الألفاظ التي لم تتماشَ مع أجواء رمضان، وذلك من خلال استضافته في برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس وتقدمه أسما إبراهيم.

أحمد السقا في برنامج حبر سري

وقال أحمد السقا من خلال اللقاء: "مفيش حد مجتهدش، ولكن ممكن يكون عندنا حاجات أدركناها في الحلقات الأولى وأحمد خالد موسى عدلها في المونتاج وكتابيا، ولكن الجزء الأول كان في لذاذة أكتر الخطوط كلها كانت متوازية ولكن الجزء الثاني أحداثه متشابكة أكتر.

وأضاف “السقا”: "وقد يكون موجود ألفاظ ولكن دي رؤية مخرج ومؤلف تحترم، أنا مابتدخلش لكن تعالى نتفرج على جميع الأعمال الدرامية الموجودة أنا مش بتهم حد ولا ببرأ نفسي أو ببرأ زملائي ولا ببرأ عملي حدث ولا حرج".

كما تحدث السقا أيضا عن الجدل المثار بشأن استبعاد فريدة سيف النصر من الجزء الثاني قائلا: “هو محصلش حاجة وأنا كـ أحمد السقا بحبها جدا ويقال إنها بتحبني، ولكن هو الدور انتهى في الجزء الأول مش إحلال ولا تبديل، وفريدة سيف النصر كانت إضافة قوية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.